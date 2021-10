Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 18 de octubre de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció hoy, 18 de octubre de 2021, su conferencia mañanera desde Palacio Nacional

Como todos los lunes, el gobierno federal informa sobre los precios de las gasolinas y el gas a través de la sección “Quién es quién en los precios de los combustibles”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó hoy, 18 de octubre de 2021 que Estados Unidos está interesado en conocer el programa Sembrando Vida.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés.

“No me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie”, dijo.