AMLO niega haber intervenido en liberación de Guillermo Padrés

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó hoy, 18 de octubre de 2021, haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien abandonó el 2 de febrero de 2019 el Reclusorio Oriente tras pagar una fianza de 40 millones de pesos para poder seguir su proceso en libertad. Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

“No me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie”, dijo durante su conferencia mañanera.