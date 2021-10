Medicinas no van a faltar y habrá base para trabajadores de Salud: AMLO

Al supervisar obras de rehabilitación del Hospital General de Tijuana, en Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de basificar a los trabajadores eventuales del sector salud y garantizar el abasto de medicamentos para toda la población.

Por lo que hizo un llamado a los integrantes de este sector.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores de la salud y a los dirigentes sindicales del sector Salud: ya cambió la situación que prevalecía, es otra realidad y necesitamos todos ayudar para que no haya bloqueo, para que no se esté impidiendo el que se tengan todos los medicamentos, porque llegó a tanto la corrupción de que también, no en todos desde luego, no puedo generalizar, pero habían hospitales donde ahí se compraban los medicamentos y ahí se hacía la transa, en los hospitales, y en los almacenes y entraba la medicina y salía por la otra para venderse en el mercado negro. Ya todo eso se acabó y qué bien que cuento con el apoyo de los trabajadores de la salud, y ése, ése es un apoyo que sí se ve y por eso también he hecho el compromiso, lo voy a cumplir porque soy un hombre de palabra, antes de terminar el Gobierno van a estar regularizados todos los trabajadores de la salud, todos los que trabajan como eventuales por contratos van a tener su plaza, su base ese es el compromiso que hemos hecho y lo vamos a cumplir”, dijo López Obrador.