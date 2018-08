AMLO y futuro gabinete analizan impacto del Tren Maya

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne este sábado con integrantes de su futuro gabinete y del gabinete ampliado en comunicaciones.

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, informó que analizarán las obras de infraestructura contempladas a desarrollar en la próxima administración, entre ellas la del tren turístico en el sureste del país.

Dijo que se estudiarán las afectaciones que el proyecto pudiera ocasionar a los pobladores de la zona.

A la reunión asisten además Carlos Urzúa propuesto para Hacienda, Rocío Nahle de Energía, Esteban Moctezuma, de Educación, y Marcelo Ebrard propuesto para Relaciones Exteriores.

Sánchez Cordero también confirmó que Tatiana Clouthier, quien fue la coordinadora de campaña de López Obrador y que ya había sido designada como subsecretaria de Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, decidió quedarse en la Cámara de Diputados.

Sánchez Cordero mencionó que Clouthier se quedará como diputada por cuestiones familiares porque así podrá estar más en contacto con sus parientes que están en Nuevo León.

El Tren Maya, propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recorrerá toda la Península de Yucatán y contará con inversión pública y privada, informó el presidente electo en conferencia de prensa el pasado 13 de agosto.

Durante la campaña, la propuesta era que el Tren Maya trasladaría turistas nacionales e internacionales a lo largo de la Riviera Maya de Quintana Roo, hasta llegar la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche.

Tras una reunión con Miguel Torruco, propuesto como secretario de Turismo; Carlos Urzúa, propuesto como titular de Hacienda; Rogelio Jiménez Pons, quien es considerado como director general de Fonatur, y Gabriela Cámara, quien será directora del Consejo de Promoción Turística, Andrés Manuel López Obrador indicó que entre los proyectos que se llevarán a cabo en materia turística está la construcción del Tren Maya que comprenderá los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Destacó que originalmente el Tren Maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, pero, por condiciones especiales, pues se cuenta con el derecho de vía, del antiguo ferrocarril del sureste, por lo que se decidió a ampliar el proyecto para no dejar fuera a los estados de la zona y el proyecto será de 1,500 kilómetros.

Si ustedes recuerdan, el Tren Maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque; ahora, por condiciones especiales, porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid, no se concesionó este tramo, es decir, pertenece a la nación, esto facilita mucho, porque si se tiene derecho de vía, podemos trabajar de inmediato, por esta razón, y para no dejar fuera al estado de Yucatán, se decidió ampliar el proyecto original; ya no va a ser Cancún-Palenque, sino va a incluir Campeche y Yucatán, para ser precisos, estación Campeche, Yucatán, -Mérida y Valladolid- y en Cancún, se amplía de 900 km a 1,500 km”, explicó López Obrador.