Tatiana Clouthier rechaza cargo en Segob

Tatiana Clouthier, quien fue propuesta como subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación no aceptará el cargo.

De acuerdo con su equipo de comunicación social, Clouthier seguirá su proceso de registro como diputada federal de Morena.

Clouthier fue coordinadora de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

INVITACIÓN A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO

El 7 de julio Andrés Manuel López Obrador invitó a Tatiana Clouthier, quien fungió como su coordinadora de campaña, como el senador con licencia, Zoé Robledo, para ser parte de su equipo de trabajo.

Precisó que “están invitados los dos, nada más son invitados, son propuestas porque los dos son virtuales legisladores electos, tienen ellos que resolver, pero sí se les hizo la invitación, porque son reuniones de trabajo en donde no solo están revisando proyectos, sino también quienes van a ayudarnos a la ejecución de los proyectos. Han sido invitados, por algo será”.

En conferencia de prensa, Carlos Urzúa, nominado por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda de su Gabinete, confirmó que el economista, Arturo Herrera, exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México será el subsecretario de Hacienda del próximo gobierno federal, en tanto que Gerardo Esquivel será el subsecretario de Egresos de la dependencia.

Reconoció que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha mejorado en su operación, al sistematizar gran parte de la información de los contribuyentes y que buscarán continuar por ese camino.

TATIANA CLOUTHIER SOBRE BARTLETT, EL FIDEICOMISO Y AMLO

El 10 de agosto, Tatiana Clouthier, nominada para un cargo en la Secretaría de Gobernación en el próximo Gobierno, habló sobre Manuel Bartlett y su nombramiento para CFE; el fideicomiso de Morena para damnificados del 19S y la multa; los foros de pacificación y el nuevo fiscal; AMLO y su seguridad, en la mesa de Despierta con Loret.

Sobre el fiscal, dijo que se han reunido con organizaciones de la sociedad civil para atender la ley que debe respaldar a la Fiscalía General y al nuevo fiscal. Cuestionada sobre los candidatos a ese cargo respondió:

No me fijaría quién, sino en lo que tiene que estar”.

Explicó que se plantea esperar al 1 de septiembre y poner en la mesa la ley que se tiene que poner, después, poner los nombres.

-¿Tendrá AMLO fiscal carnal?

No carnal”, respondió Tatiana Clouthier.

Agregó que habrá una transición de la PGR a la Fiscalía con una ley con puntos y comas. Admitió que es importante el nombre, pero no quieren esa dinámica para evitar “pensar en un traje a la medida al nombre”.

Cuestionada sobre el cuerpo de seguridad que tendría AMLO, afirmó que no será como las gacelas, sino profesionistas con capacidades para defensa personal. Reveló que, en una visita a la casa de transición, coincidió con la persona que estará encargada de ese equipo, pero no dijo su nombre. Afirmó que será un nuevo modelo de seguridad que también permita el acercamiento de la gente al próximo presidente.

Respecto al nombramiento de Manuel Bartlett para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tatiana Clouthier dijo:

La verdad, lo escuché como un nombramiento más, no le pongo la carga… no cargo lo que no me toca cargar. Yo hice la paz hace mucho tiempo con muchas cosas. Dije yo ‘pos’ ya está grande, fue mi pensamiento y ya”.

-Dese el punto de vista de Tatiana Clouthier, ¿tuvo que ver algo Manuel Bartlett con la desaparición de Manuel Clouthier, de ‘Maquío?

Cuando no tengo los pelos de la burra en la mano, me gusta más hacer preguntas y que la gente se resuelva. ¿Quién se benefició con esto? Y a partir de quién se benefició y hay que buscar muchos hilos. Sería para mí súper irresponsable señalar el dedo con alguien y también hay muertos que pudieran haber sido los del proceso y hay que ver quién estaba dónde”.

-¿Estás en paz con Bartlett?

Te digo, no lo invitaría a mi casa a cenar, pero tampoco tengo ningún asunto con él”.

Respecto a la transición, dijo que es muy larga y tediosa. Sobre la administración de Enrique Peña Nieto, Clouthier dijo que “es un presidente saliente que no está haciendo su chamba”.

Insistió en que faltan cuatro meses de ese Gobierno y que todavía reciben sueldo, mientras que AMLO empieza su mandato en diciembre. Advirtió que la sociedad debe hacer vigilancia y acompañamiento de las acciones del Gobierno, al mismo tiempo que sean responsables como individuos.

