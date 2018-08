El Tren Maya propuesto por AMLO recorrerá la Península de Yucatán

El Tren Maya, propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recorrerá toda la Península de Yucatán y contará con inversión pública y privada, informó el presidente electo en conferencia de prensa.

Durante la campaña, la propuesta era que el ‘Tren Maya’ trasladaría turistas nacionales e internacionales a lo largo de la Riviera Maya de Quintana Roo, hasta llegar la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche.

Tras una reunión con Miguel Torruco, propuesto como secretario de Turismo; Carlos Urzúa, propuesto como titular de Hacienda; Rogelio Jiménez Pons, quien es considerado como director general de Fonatur, y Gabriela Cámara, quien será directora del Consejo de Promoción Turística, Andrés Manuel López Obrador indicó que entre los proyectos que se llevarán a cabo en materia turística está la construcción del Tren Maya que comprenderá los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Antes de la cita con AMLO, Miguel Torruco Marqués delineo lo que son, desde su perspectiva, desafíos para el turismo. (Twitter, @TorrucoTurismo)

Destacó que originalmente el Tren Maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, pero, por condiciones especiales, pues se cuenta con el derecho de vía, del antiguo ferrocarril del sureste, por lo que se decidió a ampliar el proyecto para no dejar fuera a los estados de la zona y el proyecto será de 1,500 kilómetros.

“Si ustedes recuerdan, el Tren Maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque; ahora, por condiciones especiales, porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid, no se concesionó este tramo, es decir, pertenece a la nación, esto facilita mucho, porque si se tiene derecho de vía, podemos trabajar de inmediato, por esta razón, y para no dejar fuera al estado de Yucatán, se decidió ampliar el proyecto original; ya no va a ser Cancún-Palenque, sino va a incluir Campeche y Yucatán, para ser precisos, estación Campeche, Yucatán, -Mérida y Valladolid- y en Cancún, se amplía de 900 km a 1,500 km”, explicó.

López Obrador indicó que para este proyecto se utilizarán los fondos del impuesto al turismo, que ascienden a 7 mil millones de pesos por año, pero “como eso no será suficiente, se hará una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada, de modo que la inversión sea mixta, pública y privada”.

“Para los que tienen más conocimiento de esta región y lo que fue el tren del sureste, será Palenque, Candelaria, Escárcega, ahí abriremos un ramal a Xpujil, que es cerca del Calakmul, con acceso a la zona arqueológica, se continúa al Caribe, Bacalar, Tulum, Cancún, y al mismo tiempo se construye de Escárcega a Campeche, Mérida, Valladolid y a Cancún; es una especie de y griega que incluye toda la península de Yucatán, más Chiapas y Tabasco”, abundó.

Destacó que la convocatoria se lanzará el próximo 1 de diciembre para que la obra se termine en 4 años aproximadamente. Refirió que la obra es importante pues se conectara la región de mayor riqueza cultural e importancia en el mundo. Se calcula que la obra pueda costar entre 120 y 150 mil millones de pesos.

López Obrador resaltó que, además de impulsar el turismo, se generarán empleos. Expresó que se harán los cálculos y análisis para armar el anteproyecto, y en diciembre se pueda emitir la convocatoria.

(Con información de ForoTV)

tfo