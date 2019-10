AMLO: Fuerzas armadas buscan seguridad, con uso moderado de la fuerza

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes 14 de octubre que la seguridad es la principal preocupación de su gobierno y afirmó que las fuerzas armadas han modificado sus métodos “poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza y la manera en que se va avanzando sin guerra, sin exterminios, sin razias, sin masacres”.

En rueda de prensa con los integrantes del Gabinete de Seguridad para dar a conocer el informe en el área, destacó la importancia de que la población conozca los resultados y el trabajo que se realiza todos los días.

El mandatario subrayó que su administración trabaja de manera coordinada, con perseverancia.

Esto es, no descansamos en atender ese asunto que tanto preocupa a los mexicanos, poder garantizar la paz y la tranquilidad”.

Hizo énfasis que esa labor se hace de manera profesional, pues se trata de una estrategia nueva donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida, de trabajo.

Nunca más desatender a los mexicanos, que el gobierno no dé la espalda al pueblo”.

Se trata, dijo, de que haya trabajo, mejoren los salarios, se rescate al campo del abandono en que se encontraba, se atienda a los jóvenes y haya bienestar con la premisa de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

No se pueden resolver problemas que se han originado por el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con fuego, enfrentar la violencia con violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal”, expresó.