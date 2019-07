AMLO escribirá su ‘Economía moral’ si le da tiempo; afirma que no habrá otro Fobaproa

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, si le da tiempo, escribirá su libro ‘Economía Moral’ para dar a conocer su movimiento como una alternativa a la política neoliberal y reiteró que nunca más habrá otro Fobaproa.

López Obrador señaló que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) sigue siendo un expediente abierto y es un claro ejemplo del fracaso rotundo de la política neoliberal.

Se genera una crisis y se piensa en rescatar con dinero público a los de arriba, en este caso a los bancos y grandes empresas, en vez de rescatar a los de abajo, se piensa en rescatar a los de mero arriba. Se estima que va a costar el rescate en ese entonces, 110 mil millones de pesos, lo dice en un informe el entonces presidente Ernesto Zedillo, por eso no le tengo mucho respeto a los tecnócratas porque no son serios”.

El mandatario detalló que de esos 110 millones de pesos se pasó a un billón y a la fecha, ya suman 2 billones, porque cada año se tienen que destinar de presupuesto de 30 a 50 mil millones para pago de intereses de esa deuda.

AMLO insistió en que, en el pasado, además de los ‘contratos leoninos’, se utilizó a la Banca de Desarrollo, que tiene que ver con la administración pública, para dar créditos a Odebrecht o para comprar las plantas de fertilizantes y dejar esa deuda pública.

Nosotros hicimos el compromiso de respetar contratos, de seguir pagando servicio de deuda, que ese es otro tema que no se lee en los periódicos, no dicen nada los columnistas, pero cuando terminó el presidente Fox , la deuda pública era de 1.7 billones, Calderón la dejó en 5.2 billones, la incrementó más de 200% y el presidente Peña la llevó a cerca de 10 billones, ¿qué estamos pensando nosotros? mantenerla en términos reales, que no haya aumento”.

Y enfatizó que en los 7 meses que lleva su administración, se ha reducido la deuda pública.

Hoy les puedo decir, a 7 meses no ha aumentado la deuda, es más se ha reducido la deuda pública en 7 meses, eso no quiere decir que así va a terminar el año, porque vamos a requerir algún recurso, pero no va a aumentar en términos reales. Vamos a pedir prestado no para satisfacer las necesidades, pero tenemos un colchón, en términos reales, de acuerdo al PIB, la deuda es más baja hoy que en noviembre del año pasado, eso lo podemos probar”, concluyó.