AMLO evita hablar sobre debate Trump y Biden, ‘no me quiero meter’, dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó hablar sobre el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, que se realizó la noche del martes.

“No voy a contestar, no me quiero meter en eso, es un debate de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos y no quiero que se vaya a malinterpretar cualquier comentario”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de la vida interna, política, en Estados Unidos con apego a nuestra Constitución a la política de principios, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Entonces no opino nada sobre eso”, añadió.