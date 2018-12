Gabriel Guerra: Trump y AMLO, aún en la ‘luna de miel’

El analista Gabriel Guerra consideró este jueves que los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, se encuentran aún en la etapa de la luna de miel.

Durante su participación en Despierta con Loret, Guerra analizó cómo podría ser la relación entre ambos mandatarios, en el marco de una agenda bilateral complicada.

Consideró que mientras los dos jefes de Estado no se encuentren cara a cara es probable que los métodos de las cartas, de los intérpretes ayude a que las cosas fluyan, pero inevitablemente nos vamos a topar con la realidad de ciertos temas, sobre todo el migratorio.

Explicó que México está siendo una utilizada como nunca por los migrantes centroamericanos, que se encuentran en una situación desesperada.

Reiteró que la política estadounidense es rígida, dura y fría como nunca y México se está convirtiendo en la parte más apretada de un embudo, en donde la gente llega y no tiene para dónde ir, además de que México tiene capacidades limitadas.

Según el analista, faltó mucho trabajo de previsión y de preparación ante lo que evidentemente se iba a convertir en una oleada, que es superior a los números que se tenían hace uno o dos años.

Sobre la apuesta de López Obrador, de crear un fondo para ayudar a Centroamérica, Guerra dijo que dicho plan, llamado por algunos como “El mini plan Marshall”, firmado por López Obrador con sus homólogos centroamericanos, necesita un fondeo “bestial”, en donde tenía que participar Estados Unidos.

El analista sentenció que Trump no entiende que la única manera de frenar a los migrantes es “o con muros o con inversión”, pero los muros eventualmente fallan.

Sólo se podría resolver con inversión masiva, pero, uno, yo no veo de dónde puedan surgir los miles de millones de dólares para hacerlo, y dos, quién los va a aplicar en el terreno”.

Señaló que en Centroamérica hay por lo menos tres estados que están prácticamente colapsados, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Sobre el combate al crimen organizado, el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos, y el flujo de armas desde allá hacia territorio mexicano, Gabriel Guerra dijo que estos son temas intrínsecos a la relación bilateral, que además no tienen una solución fácil.

Subrayó que Estados Unidos ha decidido desde hace 20 años que el flujo de armas y de efectivo de norte a sur es irrelevante para ellos y sólo se preocupan por el tema migratorio.

No puedo creer que un Ejército tan sofisticado y un aparato de inteligencia tan sofisticado como el estadounidense no puedan detectar estos movimientos masivos”

Agregó que mientras no haya una decisión política en Estados Unidos va a ser muy difícil que cambie la dinámica.

Guerra descartó que se dé “un choque de trenes” entre López Obrador y Trump porque a éste último le gusta el estilo del primero, al que ven, según el New York Times, como el hombre de la política de “México primero”, haciendo una analogía con el “America first”.

“No deja de ser un estilito que a Trump le gusta y después de todas las fricciones que hubo en el pasado, que no quedaron saldadas con la medalla a Jared Kushner, Trump siente que es una oportunidad para relanzar y también no tiene muchos amigos en el mundo y si entonces se pelea con López Obrador ya no le queda prácticamente nadie”, concluyó Guerra.

