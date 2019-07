AMLO no descarta la posibilidad de desaparecer al Coneval

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no descarta la posibilidad de desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pues su función la puede llevar a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No lo descartamos porque la verdad, abusaron con la creación de estos organismos, crearon aparatos burocráticos, onerosos sin beneficio, llenaron oficinas de instituciones supuestamente autónomas, independientes, se puso de moda todo eso y existen instituciones. Si se tiene el INEGI, por qué no el INEGI hace esa función”.

El mandatario enfatizó que, en ese tipo de organismos, creados con el apoyo de la “llamada sociedad civil” tienen a “los de arriba bien servidos” con sueldos de entre 200 mil hasta 300 mil pesos mensuales, ejemplo de ello es el Instituto de la Transparencia.

Cuánto se ha gastado en ese instituto. Tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos al año y resulta que en la época de más corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda. Por eso los sueldos elevadísimos. Cómo van a cumplir con su deber si reciben, 300 y 4000 ml pesos mensuales, se quedan callados y son capaces de hacer cualquier cosa”.

López Obrador señaló que el director de ese instituto fue capaz de declarar la condonación de impuestos que hizo el expresidente Vicente Fox como un asunto privado o mantenerlo en secreto

Siendo el Instituto de la transparencia, lo mismo con Odebrecht. Se prestaron a que no se diera a conocer la información, pero, así como ese organismo, otros. Hace poco crearon con el impulso de la llamada sociedad civil, el Instituto Anticorrupcipon, inmediatamente un consejo, directivos, sueldos, oficinas, gastos y resulta que la corrupción no era delito grave. Para qué crear un instituto anticorrupción si no modificas primero la ley y convierte la corrupción en delito grave”.