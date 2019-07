Gonzalo Hernández Licona no salió del Coneval por crítica, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo este martes durante su conferencia de prensa matutina que Gonzalo Hernández Licona salió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), debido a que ya había terminado su ciclo. Negó que fuera venganza por un artículo que el funcionario escribió sobre la austeridad republicana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal negó que Hernández Licona saliera del Coneval debido al artículo que escribió sobre el tema de la austeridad.

No es cierto que haya salido porque escribió en contra de la austeridad, tan no fue cierto que esto se decidió antes de que escribiera su artículo, no es mi fuerte la venganza”, enfatizó AMLO.