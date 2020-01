AMLO a Denise Dresser: “No se va a censurar a nadie”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó que nadie será censurado y que ni él ni su gobierno promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos, luego de ser cuestionado por la escritora Denise Dresser sobre una iniciativa de ley que podría ser presentada en febrero y que afectaría a periodistas.

Durante la conferencia de prensa matutina, Denise Dresser tomó el micrófono y dijo: “Estoy aquí por Sergio Aguayo”. Esto, en referencia a la autorización que dio un juez para embargar bienes del articulista del periódico ‘Reforma’, si éste se se niega a pagar una indemnización por 10 millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira.

Denise Dresser señaló que el fiscal general Alejandro Gertz planea presentar una ley que permitiría acusar judicialmente a periodistas y consideró que esa postura no es diferente de la persecución en gobiernos anteriores.

“Lamento mucho Denise que me confundas con gobernantes anteriores”, dijo AMLO. “Lo que dices no es cierto. No tengo nada que ver con la supuesta reforma”, precisó López Obrador.