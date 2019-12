AMLO defiende a Bartlett; asegura que ‘no lo ven con buenos ojos’ porque defiende al pueblo

Durante su gira en Querétaro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió a Manuel Bartlett y aseguró que ‘no lo ven con buenos ojos’ porque defiende al pueblo.

López Obrador destacó el trabajo de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la revisión de contratos de gasoductos.

“Ahora revisamos los contratos que nos heredaron de los gasoductos, que eran contratos onerosos, para decirlo con toda claridad, además ya se arregló, ya puedo hablar ahora, pero eran contratos leoninos que iban a terminar de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad. De ahí viene que no vean con buenos ojos al licenciado Bartlett, pero yo lo apoyo, porque en este asunto y en otros ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación”, dijo López Obrador.

De visita por la Central Ciclo Combinado “El Sauz”, de la CFE, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro, el presidente afirmó que, incluso, decidió dedicar la gira de este fin de semana por instalaciones de la CFE en 3 estados de la República a solicitud de Manuel Bartlett.

“Cuando terminamos las giras de Pemex, me pidió el director de la Comisión Federal de Electricidad que hiciéramos lo mismo recorriendo las plantas de esta empresa pública. Me hizo un motín emocional. No les comento aquí su expresión, pero se sintió desatendido”, agregó AMLO.