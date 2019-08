Crecimiento económico, asignatura pendiente: AMLO

Ante integrantes de un grupo financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin corrupción y con austeridad se puede financiar el desarrollo sin aumentar ni crear nuevos impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin endeudar más al país.

Te recomendamos: Sector privado apoya al Gobierno para impulsar desarrollo económico del país, dice AMLO

Claro, no basta con el combate a la corrupción, con la austeridad, se requiere también que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente, eso es lo que tenemos que procurar; aquí también quiero aclarar que ahora, aunque poco, se está creciendo, no caímos en recesión y aunque es poco el crecimiento hay una mejor distribución del ingreso. Eso significa que haya crecimiento con bienestar porque el Progreso sin justicia es retroceso” mencionó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Es por eso, dijo, que su gobierno pone mucha atención a lo que tiene que ver con el bienestar.

Agregó que, con el programa de rescate al campo, generación de empleos y atención a los jóvenes, México se irá serenando.

Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero, le dijo al presidente López Obrador que apoya la cuarta transformación. (EFE)

Porque la justicia social no solo tiene rostro humano, es también la mejor forma de conseguir la paz y la tranquilidad. No solo de pan vive el hombre, no darle la espalda al prójimo, tenemos que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos”, comentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.