No hay borregos, dice AMLO ante denuncias de manipulación en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que ya no hay ciudadanos borregos, ante denuncias de acarreados en las asambleas distritales de Morena, que forman parte del proceso para renovar la dirigencia nacional del partido.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO fue cuestionado sobre los reportes de disparos, trifulcas y el supuesto reparto de papeles con mensajes de los líderes a los que debían apoyar. El presidente pidió a los militantes de Morena no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia y respondió que ya no hay borregos.

Aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar y además ni debería meterme, pero sí es importante la reflexión de fondo, ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya no hay borregos, ya no hay acarreados, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto (…) Ya son otros tiempos, ya es otra realidad… ya no hay borregos. ¿A dónde van, meeee. ¿Por quién votar? Meeee. Ya no hay eso”, dijo el presidente ante las risas de los reporteros.