AMLO rechaza acusaciones de que su hermano hace activismo a favor de Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que alguien de su familia esté haciendo activismo a favor de Morena, como se le acusa a su hermano Pío López Obrador.

Nadie de mi familia, hay hasta un memorándum que di a conocer de cómo nadie vinculado a mi puede cometer en nombre mío ningún acto ilícito, además, no solo no deben de hacerlo, sino que serían juzgados”.

En conferencia de prensa, López Obrador acusó al periódico Reforma de estar detrás de estos señalamientos, a los cuales, dijo pintan para calumnia.

Habría que probarlo seguramente es una nota del Reforma y suelen distorsionar las cosas, no son profesionales, desde luego no debe haber influyentísimo, ni amiguismo, ni nepotismo ninguna de esas lacras de la política. Lo que se me hace una exageración y ojalá se verifique es que se ofrece que no van a haber auditorías a quienes participen en Morena, como que pinta para calumnia”.