AMLO da la bienvenida a integrantes de FRENAAA por plantón en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a los integrantes del Frente Nacional AntiAMLO que decidieron realizar un plantón en el Zócalo capitalino.

Dijo que se respetan sus derechos y se les brindará apoyo médico. Señaló que ya se irá sabiendo quiénes están patrocinando este movimiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció fecha límite para que dejen su cargo los funcionarios de su gobierno que quieran contender en los comicios del 2021.

“Se tienen que ir los que aspiren a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Entonces, aprovecho para ya decirles de una vez, a más tardar en octubre, a finales de octubre, no se van corridos, no se van mal vistos, porque es un derecho como también aspirar a representar al pueblo, y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito, van a ir a ayudar, es decir, que no son malas personas, no estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter”, indicó López Obrador.