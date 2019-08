AMLO ordena investigar asesinato de migrante en Saltillo, Coahuila

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de un migrante en Saltillo, Coahuila y afirmó que ya dio instrucciones para investigar el caso.

El mandatario reiteró que aclarará ‘bien’ lo sucedido, y será respetuoso de los derechos humanos.

Además es una convicción de que no haya acoso y mucho menos violación a los derechos humanos y se atente contra la vida de las personas. (…) Respeto la opinión de todos, pero no somos represores, no van a llevarse a cabo masacres como sucedían en los gobiernos anteriores”