Programa de apoyo para migrantes en CDMX genera confusión

Los módulos “Hola Migrante” que la Secretaría de Inclusión Social de la Ciudad de México puso en estaciones del Metro y puntos turísticos, como la Catedral Metropolitana, son atendidos por extranjeros y ahí se ofrece ayuda económica para migrantes, de hasta 10 mil pesos.

Pero la instrucción se entendió mal.

Aunque en los módulos el ofrecimiento es para todos los migrantes, de acuerdo con Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, el apoyo económico es únicamente para mexicanos que hayan sido deportados.

Son nuestros connacionales, no es un recurso para extranjeros, esa es la confusión que a la mejor se tiene, es un recurso para nuestros connacionales, nuestros compatriotas que vienen a la Ciudad de México y necesitan apoyo, muchos de ellos porque ya vienen retornados, migrantes retornados en la Ciudad de México, posiblemente en alguno de los módulos den esa información, pero es para migrantes retornados, es un trabajo muy específico y enfocado y es para los mexicanos”, explicó Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México.

El recurso se otorga al migrante deportado, luego de un estudio socioeconómico.

Es el caso de Ernesto Medina, quien fue deportado hace apenas un mes por la Garita del Chaparral, en Tijuana, Baja California. En la Ciudad de México no cuenta con familia y quiere trabajar.

Ya me quiero quedar aquí y hacer otra vida, aquí me ofrecieron entrar a una regularización como para ir a la escuela técnica y me dijeron que apoyan en darme algo de comida, medicina, diferentes cosas que ellos tienen”, dijo.