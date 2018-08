AMLO agradece a los militantes de Morena por su triunfo

Al grito de “sí se pudo”, recibió el Congreso Nacional de Morena a Andrés Manuel López Obrador.

Es el máximo órgano de dirección del partido ante el cual el presidente electo dio un mensaje de agradecimiento a las bases, militantes, simpatizantes, estructura que casa por casa y anteponiendo la unidad dentro de la diversidad política, sexual, cultural del país, dijo, tejieron el triunfo en la pasada elección de julio.

Un proceso en el que, apuntó, hubo una gran lección de democracia política.

Debemos reconocer también que había en toda esta percepción de uno y de otro lado un menosprecio a la sabiduría del pueblo y a la fuerza que se obtiene de la participación consciente y organizada de los ciudadanos. Se olvidaba que el pueblo manda, el pueblo es el que decide, el pueblo es el soberano. Por eso el triunfo ha sido sorprendente y aleccionador, todos recibimos de nuestros semejantes una gran lección de democracia política, se impuso el ideal básico pero certero, no lo complejo, lo rebuscado, se hizo valer el sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos. Se hizo valer el juicio práctico, y de manera sencilla se demostró la madurez cívica de nuestro pueblo. Es como un: tengan para que aprendan”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Tras el triunfo, aclaró, ahora se requiere cumplir con lo ofrecido en campaña, el proyecto de cambio verdadero que implica de inicio un plan de austeridad y combate a la corrupción que puede ser respaldado por el partido con medidas como la reducción de la mitad de los recursos que recibiría de prerrogativas, con lo que liberaría cientos de miles de pesos para que el gobierno federal lo destine a planes sociales.

Al renunciar al 50% de sus prerrogativas, dijo, Morena además muestra que es un partido que lucha por ideales y no por recursos, ni por cargos políticos. Hizo un llamado a los legisladores del partido a analizar con cuidado la agenda que aprueban. A seguir a quienes los antecedieron y que por ejemplo rechazaron el incremento en los precios de las gasolinas.

Ojalá y esto sirva de lección a los diputados y senadores entrantes para no escuchar el canto de las sirenas y no olvidar que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, indicó López Obrador.

Cerró su mensaje recordando el momento de la derrota vivida hace seis años, y la lección política que aprendió y que busca aplicar en este momento.

En momentos de desolación, luego de las elecciones del 2012, escribí un libro que titulé ‘No decir adiós a la esperanza’, y transcribí un fragmento de un poema de Carlos Pellicer dedicado a Bolívar, a quien enfermo y en medio de malos acontecimientos, un amigo que le amaba, le preguntó: “Y, ahora, ¿qué va usted a hacer? ¡Triunfar!”. Así respondió con loca fe el libertador. En esos mismos tiempos de adversidad sostuve que la fórmula era luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse, recomenzar y así, hasta la victoria final, pero ¿qué creen?, todavía no hay victoria final. La habrá cuando no haya pobreza, ni corrupción ni violencia, y cuando se logre la reconciliación nacional y se recobre por entero la gloria y la grandeza de México”, manifestó López Obrador.