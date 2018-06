Alertan por sujeto que contacta a hombres para drogarlos y robarles, en CDMX

Al estilo de la banda de “Las Goteras”, un hombre narcotiza a jóvenes homosexuales para robarles sus pertenencias.

En cuatro casos documentados, el delincuente inició el contacto con las víctimas a través de la aplicación Grindr, un chat que utiliza la comunidad LGBT.

Grindr es una red social gay, él me contactó” , dijo Osvaldo, víctima de robo.

“Él me ofreció pasar una tarde de relax, viendo películas, comiendo botanas”, relató Esteban, quien fue víctima de robo y violación.

En todos los casos, el sujeto convenció a las víctimas de que el encuentro se llevara a cabo en sus domicilios, ubicados en la Ciudad de México, entre la una y las cuatro de la tarde.

Ya estando ahí, me ofreció una bebida de vodka que al parecer venía adulterada”, refirió Jonathan, víctima de robo.

El efecto del narcotizante duró varias horas en las víctimas.

Aparentemente el delincuente actuó sólo y utilizó las maletas de viaje de las víctimas para llevarse el botín.

Fui a donde guardo mis cosas de valor y vi que me hacía falta dinero en efectivo y alhajas”, recordó Leonardo, víctima de robo.

En el caso de Esteban, el delincuente, además de robarlo, cometió abuso sexual.

El certificado médico dice que sufrí una violación, primero me drogó, luego me violó y después me robó”, aseveró Esteban.