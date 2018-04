Alertan por saxitoxinas en moluscos comestibles en Guerrero

En centros turísticos del estado de Guerrero, autoridades sanitarias reforzaron los recorridos de supervisión para evitar el consumo y comercialización de moluscos bivalvos, en veda desde el pasado 23 de marzo.

Me parece muy bien porque mucha gente no está informada, mucha gente no sabemos de eso, pero es muy bueno que le expliquen para saber que puedes consumir y que no”, señaló Juana García, turista.