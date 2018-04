Turistas disfrutan las altas temperaturas de Guerrero

El sábado de Gloria los destinos turísticos del estado de Guerrero se encontraron con turistas que disfrutan de las playas y altas temperaturas.

Acapulco reporta una ocupación del 96%, Ixtapa-Zihuatanejo se encuentra al 93% y Taxco de Alarcón obtuvo el 100% de ocupación en cuartos de hotel.

“El clima está muy cálido, está cómodo para que venga el turista ahorrado para disfrutar todo lo que necesites”, mencionó Fernando Ávila, prestador de servicios turísticos.

En zonas de playa como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, desde primeras horas del día las playas lucen repletas, los restaurantes llenos y las vías turísticas con mucho tránsito vehicular y peatonal.

“Hemos ido a antro, nos fuimos a desayunar, hemos venido a la playa que es lo que más nos gusta / más que nada convivir con los amigos que es lo más importante”, aseguró Valeria Salazar, turista de la Ciudad de México.

La mayoría de los paseantes que llegan al estado de Guerrero provienen de la Ciudad de México y el centro del país.

“Solamente he venido a descansar, un pasarla muy bien, un ver que el mar que me encanta, un relajarme un ratito y no pensar en nada más”, aseguró Mary Esquinca, turista de la Ciudad de México.

“Increíble, el sol está a todo lo que está pasando, nos estamos pasando súper bien / Cada cosa es un puente o algo así como una opción venir a Acapulco”, dijo Luis Miguel González, turista del Estado de México.

Los dispositivos de seguridad se han reforzado en las zonas turísticas para dar mayor confianza a los paseantes.

“Hemos visto militares/ la seguridad está súper bien, no hay problema con esto”, precisó Valeria Salazar, turista de la Ciudad de México.

Los pronósticos de Protección Civil indican que prevalecen las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, días soleados y oleaje ligero.

Con información de Isaac Flores

HVI