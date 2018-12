Aguiar Retes pide a funcionarios del país no sacar provecho de su autoridad

El arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado a los funcionarios del país a cumplir con las normas y funciones que tengan asignadas, sin sacar provecho de su autoridad.

Quienes tenemos una autoridad, sea cual sea, un oficio, una profesión, debemos realizarla con plena justicia, ejercitando conforme a la responsabilidad que recibimos y no aprovecharnos de esa autoridad para nuestro propio beneficio”, dijo el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México.

Durante la misa dominical que presidió en la Basílica de Guadalupe, aseguró que cada persona, al cumplir con sus obligaciones, obtendrá como recompensa un sentimiento de satisfacción y de paz.

Este tercer domingo de adviento, el arzobispo primado de México, vistió un ornamento color rosa, el cual, explicó, expresa la alegría por la próxima llegada del Señor.

Hoy la liturgia nos invita a la alegría y nos permite en este día vestir ornamento de rosa, para expresar esa alegría porque se acerca ya la Navidad, porque el recuerdo del nacimiento de Cristo es un motivo que llena el corazón del hombre”, destacó el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México.

Aconsejó a los fieles aprovechar estos días previos a la Navidad para hacer una recopilación de su comportamiento durante el año y continuar con la preparación de la Natividad del Señor.

ARZOBISPO DE MÉXICO CELEBRA MISA EN HONOR A LA VIRGEN

El arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, encabezó el miércoles la misa para la bendición de las rosas en la Basílica de Guadalupe en el marco del 487 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Cientos de miles de peregrinos durmieron en el atrio de la Basílica en espera de cantar las mañanitas. En punto de las 12 de la noche, las entonaron.

Ocho millones de peregrinos llegaron hasta los pies de la Virgen entre el 10 y el 12 de diciembre.

Margarita viene cada año a celebrar a la Virgen.

“Yo en lo personal es algo que siento que todo lo que le he pedido a la Virgen, me lo ha concedido y he pasado por situaciones feas y siempre le he pedido y de una u otra manera siempre siento que si me escucha. Yo no le puedo dar nada, pero al menos vengo, es el algo que me nace”, dijo Margarita Cadena, peregrina.

Las familias lo toman incluso como una tradición.

“Para mí es muy importante porque aparte de que remuevo los sentimientos y todo por ver a tanta gente por una sola razón, también es muy importante enseñarles esta tradición a mis hijos”, aseguró Dulce Sebastián, peregrina.

Al menos 3 mil 700 elementos de la Secretaria de Seguridad Publica de la capital estuvieron a cargo de la vigilancia. Y hubo ley seca que inició el 10 de diciembre y termina este miércoles.

Con casas de campaña y algunas cobijas, los peregrinos improvisaron dormitorios en la única noche donde se permite dormir en el atrio del templo.

Con información de Cinthya Marín

