Arzobispo de México celebra misa en honor a la Virgen en la Basílica de Guadalupe

El arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, encabezó este miércoles a partir del mediodía la misa para la bendición de las rosas en la Basílica de Guadalupe en el marco del 487 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Cientos de miles de peregrinos durmieron en el atrio de la Basílica en espera de cantar las mañanitas. En punto de las 12 de la noche, las entonaron.

Ocho millones de peregrinos llegaron hasta los pies de la Virgen entre el 10 y el 12 de diciembre.

Margarita viene cada año a celebrar a la Virgen.

“Yo en lo personal es algo que siento que todo lo que le he pedido a la Virgen, me lo ha concedido y he pasado por situaciones feas y siempre le he pedido y de una u otra manera siempre siento que si me escucha. Yo no le puedo dar nada, pero al menos vengo, es el algo que me nace”, dijo Margarita Cadena, peregrina.

Las familias lo toman incluso como una tradición.

“Para mí es muy importante porque aparte de que remuevo los sentimientos y todo por ver a tanta gente por una sola razón, también es muy importante enseñarles esta tradición a mis hijos”, aseguró Dulce Sebastián, peregrina.

Al menos 3 mil 700 elementos de la Secretaria de Seguridad Publica de la capital estuvieron a cargo de la vigilancia.

Y hubo ley seca que inició el 10 de diciembre y termina este miércoles.

Con casas de campaña y algunas cobijas, los peregrinos improvisaron dormitorios en la única noche donde se permite dormir en el atrio del templo.

Otros optaron por dormir en las inmediaciones.

Y no importó el frío o la distancia, el cansancio, mientras se cumpliera la meta de llegar a agradecerle a la virgen los favores recibidos.

