Agresión a joven automovilista será investigada, advierte Orta

La agresión a la joven automovilista Ana Carolina Suárez será investigada y los policías involucrados serán sometidos a un proceso que podría concluir con su baja, dijo Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El incidente ocurrió el martes 25 de junio sobre Viaducto, en territorio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Son en total diez policías bajo investigación, la mayoría de ellos del Sector Tacuba; además, se inició un procedimiento en el área de Asuntos Internos de la corporación para presentarlos ante el Consejo de Honor y Justicia, informó Jesús Orta.

Lo que le he dicho a la procuradora es que vamos a aportar todos los elementos; no se va a permitir, no se va a tolerar ningún tipo de abuso ni mala práctica y, si la hay, se va a castigar […] es evidente que hay un abuso […] la Policía debe actuar por protocolos […] no es un tema de no actuar, la Policía tiene que actuar cuando lo tiene que hacer; simplemente hay protocolos para hacerlo […] cuando hay una mala práctica policial debe ser castigada”, insistió el secretario.