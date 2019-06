Video: mujer es agredida por policías capitalinos en el Viaducto

Un video que circula en internet muestra la agresión por parte de policías de Ciudad de México a una conductora que circulaba sobre el viaducto Miguel Alemán

Imágenes que circulan en internet muestran la agresión por parte de policías de la Ciudad de México a una conductora que circulaba sobre el viaducto Miguel Alemán.

En el video se observa a varios policías que rodean a una mujer que está en el piso. Al menos 5 uniformados, entre ellos, dos mujeres policías, la levantan del suelo y forcejean con ella, mientras otro policía, recoge unas llaves y se mete al vehículo de la víctima.

La mujer se llama Ana Carolina Suárez y explicó lo ocurrido:

Explicó que llamó al 9-1-1 para reportar el incidente y también le habló a su compañía de seguro.

En ese momento bajé tantito el vidrio y bueno, fue el peor error porque metieron las manos, la que más me pegó metió la mano, junto con otros dos policías hombres, empezaron a forcejear abrieron la puerta, yo estaba con el cinturón puesto en mi lugar, la señora se me subió encima para quitar las llaves y tratándome de quitar el cinturón, el policía me dice ‘sí puedes bajar a tomar la foto a su coche’ y dije ‘ok, gracias’, justo estaba así, me patean, estaba justo en el carril central tirada en el piso porque me patearon, me patearon el ojo”, detalló la presunta víctima de abuso policial.