Acusan a directora de secundaria de discriminación por homofobia

A más de siete meses de que en Nuevo León se aprobara el matrimonio igualitario, activistas del Movimiento por la Igualdad denunciaron un caso de discriminación contra un menor de edad y su familia.

El adolescente de 14 años de edad y alumno de la secundaria “Miguel Ángel Granados Chapa”, en Apodaca, fue acosado durante poco más de un mes por parte de la directora.

De acuerdo con el activista Mario Rodríguez Platas, la docente acusó problemas de conducta al tiempo que hacía comentarios despectivos debido a la situación familiar del joven, quien vive bajo la custodia de uno de sus tíos que es homosexual.

La Secretaría de Educación Pública del estado, ha sido omisa en el tema a raíz de que se aprobó que la gente del mismo sexo se puede casar. La directora finalmente lo acosó por una situación tonta. No lo expulsó del todo, porque no mandó nada, le dijo que ya no fuera”, relató.