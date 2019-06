Acuerdo con EU devuelve confianza y tranquilidad al país: AMLO

El acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, que evitó la imposición de aranceles a México, devuelve la tranquilidad al país, señaló en Los Mochis, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es más lo que vendemos a Estados Unidos que lo que les compramos. Entonces, si aplicaban ese impuesto a las mercancías mexicanas iban a afectar a las empresas, los empleos en México; iban a generar incertidumbre en nuestra economía, iba a provocarse una situación, un ambiente de crisis en nuestro país. Estaba anunciado que esta medida iba a entrar en vigor mañana lunes, pero ¿qué creen?, que no se pudo y se logró un acuerdo. Mañana que se iban a aplicar esas medidas unilaterales consideradas por nosotros injustas, mañana va a ser otro día, porque vuelve la tranquilidad, la confianza en México para que siga la inversión, siga habiendo trabajo, siga habiendo bienestar en nuestro país”, dijo López Obrador.

Gobiernos y productores deben aprender esta lección, y apostar también por el mercado interno, señaló el gobernador, Quirino Ordaz.

Estando fuertes dentro del país seremos más fuertes hacia afuera. Nadie debe escatimarle nada a México. Otra enseñanza más es que necesitamos avanzar en la diversificación de nuestra economía, apoyar más los productos mexicanos que tengan demanda y rentabilidad en estos mercados, son momentos clave para estar unidos y defender nuestra soberanía. La unidad nacional por sobre todas las cosas. No hay colores, no hay partidos, sólo hay un partido, un color y se llama México”, indicó Quirino Ordaz, gobernador Sinaloa.

El presidente dio respuesta a los pobladores desde su llegada al aeropuerto de Los Mochis, le pidieron que no se permita la construcción de una planta de fertilizantes en este municipio.

Se hará un estudio y si los pobladores no están de acuerdo con la conclusión del mismo, habrá una consulta ciudadana.

Siempre en estos asuntos hay muchos intereses, no me estoy chupando el dedo. Ya miren como estoy, tengo la cabeza como un algodón, estoy como ‘el Peluche’, mi gran amigo, tremendo pitcher ‘Caballo’, vamos a desentrañar qué es lo que hay, si beneficia o perjudica en realidad. Y si hay problemas al final ¿saben cómo se resuelve?, con el método democrático, se le consulta al pueblo, si se presenta el proyecto, la resolución y no hay acuerdo, entonces vámonos a la democracia, un domingo se ponen mesitas en todos los parques, en las plazas públicas y ahí: ‘¿Quiere la planta? Sí o no’. Y la gente es la que va a decidir. ¿De acuerdo? A ver, les pregunto. ¿Les parece bien esta decisión? Sí”, manifestó López Obrador.