Políticos atienden llamado a la unidad que hizo AMLO en Tijuana

Secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores atendieron al llamado de unidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Tijuana, Baja California.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró la necesidad de poner orden a la migración.

Mandatarios estatales emanados de diversos partidos celebraron el acuerdo entre México y Estados Unidos para no imponer el arancel a las importaciones mexicanas que pretendía el gobierno del presidente Donald Trump.

Yo creo que ya la reversa que dio el presidente Trump en el tema de los aranceles es más que inteligente porque todos sabemos que las políticas de presionar países, las políticas que tienen que ver con contraer la economía no son las mejores”, indicó Francisco Vega, gobernador de Baja California.

Cerca de 200 diputados de Morena y sus partidos aliados y 60 senadores celebraron el discurso del presidente de la República.

A mí me gusta mucho también que esta visión del presidente, de que si no vamos a las causas que están generando estos flujos migratorios como es la pobreza y la violencia en los países centroamericanos, no va a haber manera de detener estos flujos”, comentó el diputado, Mario Delgado, coordinador de Morena.

Fue una reunión trascendente por el hecho mismo que encierra, Tijuana se convirtió en un emblema, en un símbolo, y ahora que definió con claridad el presidente de la República la relación internacional tenemos que ser muy cuidadosos, no debemos convertirnos en un tercer país seguro, ya lo definió el presidente y en el Senado de la República vamos a cuidar muy bien el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá”, señaló el senador, Ricardo Monreal, coordinador Morena.