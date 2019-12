Exesposo de Abril Cecilia no acude a firmar al juzgado por violencia intrafamiliar

A una semana del asesinato de Abril Cecilia, nada se sabe aún de sus agresores. Se esperaba que el exesposo, Juan Carlos “N”, se presentara este lunes a cumplir con la firma semanal que le permite enfrentar el proceso que se sigue en su contra, por el delito de violencia intrafamiliar, en libertad, pero esto no ocurrió.

Te recomendamos: Abril sufría celos, agresiones y espionaje, hasta que fue asesinada

Juan Carlos “N” tenía hasta las seis de la tarde de este lunes para presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Al no hacerlo, el Poder Judicial de la ciudad deberá analizar si le modifica la fecha para que cumpla con el requisito esta misma semana.

Si esto no ocurre, Juan Carlos tendría que ser detenido y reingresado al Reclusorio Oriente.

El pasado 7 de noviembre, el exesposo de Abril Cecilia recibió el beneficio de la libertad condicional.

Había sido detenido e ingresado el pasado 20 de septiembre al reclusorio oriente por el delito de tentativa de feminicidio, tras haber herido con un bate y agredido a su esposa, mientras dormía.

Sin embargo, un magistrado y dos jueces determinaron modificarle el delito y sólo fue acusado de violencia intrafamiliar.

“Investigadores privados nos siguen, nos siguen él manifestó ya en el juicio civil durante todo. A mí me siguieron durante muchos años y ahorita todavía me siguen, todavía en Monterrey, nos damos cuenta de que nos están siguiendo. No podemos vivir en paz”.

Incluso en la audiencia en que Juan Carlos recibió el beneficio de la libertad condicional, Abril Cecilia advirtió al juez que sentía temor al saber que su exesposo volvería a las calles.

Dos semanas después la mujer fue asesinada cuando se dirigía al aeropuerto.

Esta tarde Ana Cecilia, hija de Abril y Juan Carlos, mostró fotografías de su madre lesionada y escribió varios mensajes en Twitter como este:

Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste “papá”.

El fin de semana, la Procuraduría capitalina solicitó al Poder Judicial capitalino que a Juan Carlos se le vuela acusar de tentativa de feminicidio, y que también se investigue a los jueces que reclasificaron el delito.

“Yo sí le pediría a la procuradora y lo digo de manera muy responsable y con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, que si se demuestra que el ejecutor intelectual o material del caso de Abril es su expareja, que se abra una carpeta de investigación por homicidio a los jueces que fueron parte de este proceso”, subrayó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

“Tenemos la grabación de toda la audiencia, para ver claramente cuáles fueron los argumentos que se dieron parte de los jueces de control y el magistrado”, dijo Ernestina Godoy, procuradora de la Ciudad de México.

Con información de Arturo Sierra.

LLH