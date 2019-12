Feminicidio de Abril Cecilia, una tragedia terrible e indignante: Sheinbaum

El feminicidio de Abril Cecilia, asesinada el pasado lunes en la Ciudad de México, ha conmocionado a la sociedad y a las autoridades y es que se pudo evitar. La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, calificó esta tragedia de terrible e indignante.

El Ministerio Publico temía por su vida, todos conocían los antecedentes de violencia de parte de su exesposo.

Pese a ello, un juez reclasificó el delito y otros dos contribuyeron para que recobrara su libertad el pasado 8 de noviembre.

La Procuraduría de Justicia capitalina informó que presentará una queja al Consejo de la Judicatura por la actuación de estos jueces.

Decenas de personas acompañaron a familiares y amigos a despedir a Abril Cecilia. Su cuerpo llegó esta mañana a la ciudad de Monterrey, donde residía.

La mujer de 46 años de edad viajaba frecuentemente a la Ciudad de México para asistir a las audiencias donde peleaba la patria potestad de sus hijos. Se divorció a mitad de año de Juan Carlos “N”.

La familia sospecha que él es el autor intelectual del crimen cometido la noche del lunes en la zona de Insurgentes y Churubusco.

A inicios de año, Juan Carlos agredió a Abril con un bat y la hirió con un bisturí al tiempo que le gritaba “te voy a matar”.

El hijo de la pareja fue quien detuvo la agresión.

Hubo una reclasificación del delito, que el arma no era homicida, porque un bat no se considera un arma, decía el juez que era lúdica, que era para jugar, en el segundo que ella estaba dormida, entonces si el asesino, si el intento de asesino hubiera sido tal, ella debería haber estado despierta y no dormida”, comentó Javier, hermano de Abril Cecilia.