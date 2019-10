Abogados de familia del Chapo agradecen no haber abusado de Ovidio Guzmán

Los abogados de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán agradecieron que no hubo abuso de poder en detención y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante, en Culiacán, Sinaloa.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Badillo y José Luis González Meza, abogados de la familia del Chapo Guzmán dieron más detalles sobre lo acontecido el jueves con el hijo del Chapo, en Culiacán.

Badillo narró que “sin ninguna orden de aprehensión a mano ingresaron a ese domicilio y encontraron cuatro personas en él, dentro de las cuáles uno de ellos era Ovidio Guzmán Salazar y al tener la presencia de él, lo detienen y obviamente lo someten a un interrogatorio exhaustivo y concluyen que no hay elementos suficientes para detenerlo porque no llevaban a mano la orden de aprehensión, ni la orden con fines de extradición”.

Apuntó que “con gran sensatez, inteligencia y justicia, el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se pusiera en inmediata libertad”, alrededor de las 20:00 horas.

El otro abogado de la familia del Chapo Guzmán, José Luis González Meza, reveló que Ovidio Guzmán López sí estuvo detenido durante cinco horas, en el Fraccionamiento Los Tres Ríos de Culiacán y mencionó que la próxima semana tendrán la versión del hijo de Chapo.

El defensor de la familia del narcotraficante mexicano, preso en una cárcel de máxima seguridad en Estado Unidos, señaló que los derechos humanos de Ovidio fueron respetados durante el tiempo que estuvo retenido, por lo que a nombre de la familia agradeció que no hubo abuso de autoridad en este caso.

Este cambio de no tortura, de no asesinar a nuestros hermanos, no es solamente el caso de Ovidio. Ovidio corrió con suerte, pero bueno, finalmente la familia agradece que no haya habido abuso de autoridad, por parte de los soldados”.