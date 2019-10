Gabinete de Seguridad admite actuación precipitada, “operativo fallido” en Culiacán

En conferencia de prensa desde Sinaloa, los integrantes del Gabinete de Seguridad rindieron un informe sobre los hechos violentos registrados en Culiacán el 17 de octubre. Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, explicó que se trató de una acción directa para la captura de Ovidio Guzmán López, que contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición, emitida por un juez federal. Admitió que el grupo responsable “actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores”.

Dijo que la fuerza participante fue agredida cuando estaba esperando una orden de cateo “configurándose la flagrancia en el uso de armas de fuego, desencadenándose una acción directa al interior del domicilio en donde se ubicó al presunto de delincuente”.

También señaló que se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de esa organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López.

Al advertir el alto índice de violencia que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio (…) con la acción anterior el grupo delincuencial suspendió las agresiones y libera al personal militar que había sido retenido”.

Saldo en Culiacán

Cresencio Sandoval señaló que las consecuencias de esta acción precipitada tuvieron como consecuencia la muerte de un civil, un elemento de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y 5 agresores, en total 8 muertos y 16 heridos.

Hubo 19 bloqueos en diferentes vialidades y 14 agresiones con armas de fuego al personal de la Guardia Nacional y El Ejército, que acudieron en apoyo de las fuerzas comprometidas.

También hubo 7 elementos de tropa heridos por armas de fuego, un oficial y ocho elementos de tropa retenidos y liberados sin lesiones, ocho vehículos militares y un helicóptero con impactos de armas de fuego. Además, un policía estatal y dos policías municipales heridos.

Sobre las instalaciones, informó que hubo agresiones al cuartel de la Novena Zona Militar, el C4 de la Policía Estatal y un puesto de vigilancia.

Se fugaron 51 reos de la prisión de Aguaruto, que se llevaron 5 armas largas y dos cortas, ya fueron recapturados 6.

El titular de Sedena dijo que las fuerzas armadas tienen el objetivo de salvaguardar las vidas de personas inocentes y por esa razón se ordenó desactivar el dispositivo y concentrar a las fuerzas y aeronaves en su cuarteles y esa decisión no se debe interpretar como un rompimiento del Estado de Derecho, porque respondió al respeto de los derechos humanos y al adecuado uso de la fuerza, para evitar una masacre.

Anunció que se reforzará la seguridad en Sinaloa con el despliegue de más efectivos. Aseguró que desde ayer se han restablecido las condiciones de normalidad en Culiacán y negó que se hayan nuevas balaceras en la ciudad.

Cresencio Sandoval dijo que cuando las fuerzas armadas cometen errores, éstos han sido pagados con vidas de su personal y no hay reclamos de la prensa, por la muerte de militares, pero ellos asumen las consecuencias porque es su deber.

Alfonso Durazo

En su mensaje, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó que tras la balacera en Culiacán, van a ganar el desafío de la paz sin convertir al país en un cementerio.

No se regresará a los tiempos de las masacres generalizadas. (…) Vamos a ganar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor como lo que ya ha sido hace muchos años”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que no buscan enlutar lugares, “sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria”

No nos interesa andar por la vida envueltos en un manto de sangre derramada”, dijo el secretario Durazo durante una conferencia de prensa desde Sinaloa.

En ese estado, los integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieron desde temprano con el gobernador Quirino Ordaz.

Gabinete de Seguridad rinde informe sobre balacera en Culiacán, Sinaloa. (EFE)

Alfonso Durazo declaró que, aunque a algunos actores políticos del pasado no les guste reconocerlo, México sale de décadas de corrupción política y abandono social. Señaló que la solución es limpiar al país del cáncer de la corrupción.

Afirmó que no hubo falta de Estado ni ausencia de Gobierno en la decisión tomada en Sinaloa y señaló que mantendrán su estrategia de seguridad. Dijo que las consecuencias pudieron ser mayores y no hay que perder de vista el contexto de años de violencia en México.

Las expresiones de violencia como la que vimos ayer no nació de un día para otro”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que Ovidio Guzmán nunca estuvo formalmente detenido tras el operativo ‘precipitado’ realizado en Culiacán, Sinaloa.

Propiamente nunca estuvo formalmente detenido aún y cuando estos elementos hubiesen estado en control del inmueble cateado”.

Confirmó que sí existe una petición de extradición de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, desde septiembre del año pasado. Señaló que este proceso judicial tendrá que continuar.

Investigarán posibles omisiones

También Alfonso Durazo dijo que se reforzarán los operativos de seguridad en Culiacán y se investigarán eventuales omisiones que pudieran implicar alguna responsabilidad entre los participantes de este operativo fallido.

Señaló que ya era tiempo de dejar de culpar a pasadas administraciones y que ya se dijo que no dejaron las cosas “piedra sobre piedra”, y cuando se mencionan esos niveles de violencia que recibió el nuevo Gobierno, no es para responsabilizar, sino para contextualizar. Aclaró que el problema la violencia no se resolverá de un día para otro porque no se generó de un día para otro.

Podemos confirmar que no hemos recibido ningún tipo de amenaza”, respondió Durazo a pregunta expresa de un reportero.

Dijo que siguen suspendidas las clases en Culiacán, pero esperan que pronto se vuelva a la normalidad y descartan riesgos para los ciudadanos. Negó que se hubiera considerado la suspensión del servicio de internet.

Quirino Ordaz

El gobernador de Sinaloa aseguró que se está restableciendo la normalidad en Culiacán y consideró que fue un acierto la suspensión de las clases este viernes para dar tranquilidad a los padres de familia y evitar desplazamientos.

