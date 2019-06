Cerca de 200 migrantes centroamericanos ya trabajan ‘Sembrando Vida’

El canciller Marcelo Ebrard dijo que se ampliará el programa “Sembrando Vida” en Chiapas, con 200 mil hectáreas adicionales.

Los primeros 200 migrantes contratados en este programa ya están trabajando en la zona donde ayer el presidente López Obrador y el salvadoreño Nayib Bukele dieron el banderazo de salida de este programa.

“Mi meta era llegar a Estados Unidos pero las cosas se pusieron difíciles. Me hacía falta dinero para continuar el camino y también que me piden papeles porque vengo con mi niña de nueve años”, apuntó Elvia Escobar, migrante hondureña.

Hace una semana, Elvia empezó a trabajar en el módulo del vivero forestal militar que se estableció en Tapachula.

El salario diario que percibe en el programa “Sembrando Vida” es de 170 pesos.

“Anteriormente estuve trabajando, limpiando calles, limpiando alcantarilla, chapeando, limpiando cementerio, haciendo varias actividades”, comentó Elvia Escobar, migrante hondureña.

Unos 200 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba que se encuentran en Ciudad Hidalgo fueron los primeros en empezar a trabajar en este programa que sembrará en diversas partes del estado miles de árboles frutales y maderables.

“Vamos a contener migración con desarrollo, con trabajo, no con más fuerza, no con más policía, no porque eso al final de cuentas no se puede, no con muros, no con medidas de odio, de exclusión o de no con medidas coercitivas”, señaló Jorge Aguilar Reyna, coordinador de Sembrando Vida, en Tapachula, Sierra, Soconusco.

El Gobierno Federal establecerá el vivero, proyectos productivos, albergues, escuelas y un centro de salud para migrantes en 580 hectáreas, que fueron compradas por la pasada administración y se pretendían usar para las zonas económicas especiales y que se encontraban abandonadas.

“Ahora se les va a dar un giro para establecer aquí un módulo de trabajo para suministrar insumos para ir también suministrar albergues para migrantes que van de paso y puedan trabajar aquí. Rehabilitando 150 hectáreas de mango y rehabilitando también aproximadamente 70 hectáreas de cacao que existen”, comentó Jorge Aguilar Reyna, coordinador de Sembrando Vida, en Tapachula.

Parte de los migrantes deciden quedarse y tomar estos trabajos ante la dificultad que perciben para llegar a la frontera norte, como Sherlyn, de tan solo 17 años de edad.

“Estoy acá porque quiero un futuro mejor para mí. Nos están ayudando mucho, se los agradecemos”, comentó Sherlyn Waldina, migrante hondureña.

– ¿Cuál era la meta?

“Llegar a los Estados Unidos, pero lamentablemente no se puede, nos quedamos acá”, añadió.

Para poder participar en este programa, los migrantes, en su mayoría hondureños, deben tener su documentación en regla, por lo que decenas de ellos acuden todos los días a su consulado en Tapachula para solicitar pasaportes, constancia de origen y actas de nacimiento.

Pero estas instalaciones no tienen la capacidad para atenderlos.

“Estamos haciendo alrededor, de 100, 150 constancia de nacionalidad diarias. Lógicamente, en cada uno de los migrantes connacionales nuestros, vienen una desesperación que los atendamos ya a todos, pero incluso tenemos que hacer citas hasta para 5, 6, 7 días porque rebasa nuestra capacidad operativa para atender este flujo que es muy pero muy grande”, señaló Marco Tulio Bueso, cónsul de Honduras en Tapachula.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

LLH