TIME publicará portada de Trump con el agua al cuello

La revista TIME dedicará otra portada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; ahora lo representa con el agua al cuello.

Esta semana fue considerada la peor para Donald Trump, por la compleja situación que enfrenta el mandatario estadounidense luego de que un jurado declaró culpable a su exjefe de Campaña, Paul Manafort, de ocho de 18 delitos por fraude, que le imputó el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, después de que un jurado así lo decidió en el Tribunal Federal del Distrito de Virginia Este.

Además, el exabogado de Trump, Michael Cohen, admitió que violó la ley de financiamiento de campaña electoral.

En la próxima portada de TIME, que se publicará el 3 de septiembre, el mandatario estadounidense aparece en el Despacho Oval casi ahogado.

Se trata de una creación del artista Tim O’Brien, responsable de algunas de las portadas más impactantes de la revista TIME.

Según la página de la revista TIME, O’Brien ilustró los crecientes problemas que enfrenta el presidente Trump.



O’Brien, un artista de Brooklyn, Nueva York, ha incluido en sus portadas temas desde la iglesia católica hasta Osama Bin Laden.

El autor de la portada mencionó que era demasiado cómico ver a Trump sentado en la Oficina Oval, por lo que decidió representarlo en la lucha, a pesar de sus profundos problemas.

En enero de este año, TIME publicó una portada con Donald Trump en llamas, para cuestionar el primer año del mandatario al frente de la Casa Blanca.

Edel Rodríguez, autor de la portada, retrató la realidad esbozando a un Trump alarmado, con la boca abierta, fuego en vez de cabello y junto a la palabra “One year”.

El pasado mes de julio, TIME fusionó los rostros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, como si fuera uno mismo.

Los rostros fusionados, creación de Nancy Burson, fueron una crítica a la actitud sumisa que tuvo Trump con Putin en la reunión que sostuvieron en Helsinki, evento que llevó muchos problemas en Estados Unidos.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) 19 de julio de 2018