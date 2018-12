Príncipe Luis roba miradas en postal navideña de Duques de Cambridge

Tras un retrato formal el año anterior por el fotógrafo Chris Jackson, los Duques de Cambridge decidieron tomar un camino más casual con su tarjeta de Navidad para 2018.

Una nueva fotografía navideña fue tomada en la casa Anmer Hall por Matt Porteous, un fotógrafo profesional y de estilo de vida de la realeza. Fue revelada al público durante la mañana del viernes 14 de diciembre.

El Palacio de Kensington compartió la fotografía a través de Twitter, mencionando que el Duque y la Duquesa de Cambridge están contentos por compartir una nueva fotografía familiar.

Matt Porteous ha trabajado anteriormente con la familia y fue quien capturó una famosa fotografía de la Duquesa de Cambridge con el príncipe Luis en su bautizo.

The Duke and Duchess of Cambridge have released an additional photograph taken following the christening of Prince Louis on Monday 9th July.

Their Royal Highnesses hope that everyone enjoys this lovely photograph of Prince Louis as much as they do.

📷 Matt Porteous pic.twitter.com/uzRtYQb1sH

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 16, 2018