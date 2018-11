Encuentran espada vikinga del siglo IX

Una espada vikinga fue encontrada durante unas obras de excavación en Turquía.

El arma, que tiene una longitud de 43.2 centímetros, fue descubierta cuando se realizaban obras de excavación en la antigua ciudad de Patara.

De acuerdo a Feyzullah Sahin, profesor de arqueología clásica, la espada pudo ser propiedad de un soldado vikingos que peleó en las guerras navales que se desarrollaron en los siglos IX y X.

Las investigaciones señalan que estos vikingos, también llamados ‘varangianos’, fungían como mercenarios para el ejército bizantino. Cuando alguno de ellos moría, a modo de tributo se acostumbraba a colocar espadas en su tumba.

Viking sword believed to date back to the 9th or 10th century, when Varangians fought as mercenaries in the Byzantine army, discovered in the ancient Mediterranean city of Patara in Turkey’s southern Antalyahttps://t.co/K049SXqScg

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 19, 2018