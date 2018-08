Así puedes leer mensajes en Facebook y WhatsApp sin dejar rastro

Vivimos en un mundo en el que el tiempo es cada vez más valioso, pues gracias a la tecnología podemos hacer más cosas en menos tiempo, pero esto significa muchas veces no tener tiempo de atender inmediatamente los mensajes de nuestros parientes y amistades.

¿Cómo leer mensajes sin dejar rastro?

Para evitar estas situaciones bochornosas tienes las siguientes opciones:

Una cosa que puedes hacer es que, al momento de recibir un mensaje, desconectes tu celular totalmente de cualquier enlace a internet o de los datos móviles. Puedes lograr esto de una manera tan sencilla como activar el “modo avión”. Una vez hecho esto, puede leer el mensaje. Como no hay conexión a internet, tu contacto no sabrá que ya leíste el mensaje hasta que vuelvas a conectarte a la red (Wifi o de datos móviles), una vez reconectado, tu familiar o amigo sabrá que has leído su mensaje.

La otra opción es crear un widget más grande para Facebook y para WhatsApp. Debes colocarlo en la pantalla libre, de esta manera, cuando llegue algún mensaje lo podrás leer completo y nadie sabrá que ya lo leíste.

¿Qué es un widget?

Son pequeñas aplicaciones que usualmente se ejecutan en el “escritorio” del celular, es decir, en la pantalla en la que regularmente llegas al prender tu teléfono. Seguramente ya tienes varios activados (como el del reloj, el calendario o incluso el del clima) pero si te falta espacio suficiente para ver los mensajes, recuerda que la mayoría de los teléfonos celulares permiten tener más de un escritorio.