Araña violinista pica a hombre en Tabasco y no encuentra antídoto

Lo que comenzó como una molestia con dolor, acompañado de picazón en el dorso de la mano izquierda, se convirtió en una emergencia para Ernesto Cabrera Cruz, residente de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, quien habría sido picado por una de las especies de arácnido más peligrosas de México: la llamada “araña violinista”.

En entrevista para Tabasco Hoy, Ernesto dijo que no fue picado en un entorno rural, sino en la ciudad de Villahermosa, concretamente en Pomoca, donde vive, o posiblemente en un terreno en Medellín, el cual fue desmontado y de ahí pudo provenir el insecto.

No estoy seguro cómo fue, tengo una picadura (sic), pero no se me había desarrollado, apenas ayer tuve síntomas, picazón y dolor intenso, inflamación excesiva intermitente”, comentó.