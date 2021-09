Youtuber Rix, declarado culpable de abuso sexual, podría salir libre si paga una multa

El youtuber Ricardo ’n’ conocido como Rix fue sentenciado a 3 años 2 meses de prisión tras haberse declarado culpable de haber abusado sexualmente de la también youtuber Nath Campos, sin embargo, al existir un acuerdo reparatorio con la víctima, podría ser liberado en las próximas horas tras el pago de una multa.

“Este es el final de un capítulo que fue bastante difícil. El mensaje es un poco como hagamos montón, no es tanto hacía ellos, sino como qué puedo hacer yo para que esto no le pase a ninguna mujer. Nath Campos

Esta mañana la defensa de Nath Campos informó que Ricardo ‘n’. conocido como Rix, se declaró hace una semana culpable por el delito de violación equipara en grado de tentativa contra la también youtuber.

En enero pasado, la joven denunció a Rix a través de un video en su canal de youtube.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, prácticamente todos Youtubers, Ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha, recuerdo que subimos a mi edificio. Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, dijo Nath.