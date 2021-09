‘Me siento satisfecha’, dice Nath Campos tras sentencia a Rix por violación

La influencer Nath Campos dijo sentirse satisfecha tras darse a conocer la sentencia de tres años de prisión contra el youtuber mexicano Ricardo González, conocido como Rix, luego de que este se declaró culpable de las acusaciones de Nathalia por violación.

En conferencia de prensa, Nath Campos confesó estar agradecida por todo el apoyo que recibió por parte de todos sus seguidores y la gente que empatizó con su historia.

“Es una decisión muy personal los tiempos en que una mujer decide hablar. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, aseguró la joven de 26 años.

Nath Campos dijo: “Mi caso es un caso particular en el que me siento extremadamente privilegiada de que haya funcionado como funcionó, pero eso no quiere decir que es todo un cuento de hadas, de hecho en la mayoría de los casos no sucede. Creo que las mujeres tenemos que hacer montón”.