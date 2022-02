Yonni Chacón, estudiante sentenciado a 31 años de cárcel por un crimen que presuntamente no cometió

Yonni Chacón González, estudiante universitario, está sentenciado a 31 años de cárcel por homicidio, por un crimen que presuntamente no cometió en el municipio Villaflores ubicado a 120 kilómetros de Cintalapa.

En un reportaje especial en ‘Despierta’, la familia y defensa de Yonni Chacón aseguraron que su acusación está llena de irregularidades.

La primera fue con una fotografía difundida el 14 de marzo de 2019, en donde la Fiscalía de Chiapas lo expuso como integrante de una banda que portaba armas de grueso calibre solo que al día siguiente lo liberó porque nada más le halló una navaja multiusos.

Cuando estaba por salir de la Fiscalía lo volvieron a detener, ahora por homicidio, su hermana, aseguró que hay testigos de que el día del crimen Yonni estaba en su vivienda.

“Los dos testigos: el muchacho con el cual estaba mi hermano trabajando aquí, el pasajero que viene en ese horario fueron desechados por el juez en la audiencia intermedia, no sé si fueron los alegatos o qué sucedió legalmente”, comentó Liliana Chacón, hermana del presunto culpable en Chiapas.

Otra irregularidad que señalaron es que durante su detención en el retén policiaco a la entrada de Tuxtla Gutiérrez, Yonni fue llevado a la Fiscalía de alto impacto donde fue torturado.

Dos oficios firmados por médicos peritos de la Fiscalía de Chiapas mencionaron que tenía lesiones.

Incluso Yonni se lo hizo saber al juez, el cual ignoró el señalamiento.

El fiscal Antitortura de Chiapas dijo que por ley el juez debió dar parte al Ministerio Público para que investigara la tortura, pero fue hasta octubre pasado que se empezó la investigación y fue por la denuncia del Centro Fray Bartolomé de las Casas.

José Eduardo Morales, fiscal Antitortura de Chiapas, señaló: “Una vez obtenida la declaración formal, la narrativa de hechos de los eventos que él señala como tortura, la parte técnica científica pericial también ya hizo o realizó el dictamen conforme a lineamientos del protocolo de Estambul, si se acredita, pues nosotros constitucionalmente procederíamos conforme a derecho”.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía de Chiapas le fabricó a Yonni una declaración para acusar a dos personas.

Lo hizo pasar como testigo de un robo con violencia ocurrido el 24 de abril en esta calle del Barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, solo que en esa fecha ya se encontraba preso.

Como en ese supuesto robo se utilizó un arma de fuego, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) la cual investigó y concluyó que era inverosímil la acusación de la fiscalía chiapaneca.

La FGR determinó que los inculpados no cometieron el delito, que no encontró a la víctima del robo, que sí había cámaras de seguridad, contrario a lo narrado por la autoridad local y que Yonni no pudo ser testigo del robo porque ya estaba preso.

La apelación por la tortura logró reponer el juicio cuya audiencia sería el pasado 21 de enero pero se suspendió porque el ministerio público dijo ser positivo a covid.

Mandó un oficio con el nombre de Daniel Arreyano Camacho de 23 años de edad, pero su nombre es Daniel Arellano Camacho, de unos 40 años, dijo el abogado.

La audiencia para determinar la situación de Yonni Chacón fue reprogramada el 4 de febrero.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas pide su libertad, que se dejen de fabricar culpables y no se permita la tortura.

Con información de Luis Pavón

LSH