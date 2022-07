Vocero de AMLO se pronuncia por respetar tiempos electorales, pero sin “una camisa de fuerza”

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara la medida cautelar por la que el INE ordenó a Morena y a diversos funcionarios públicos abstenerse de realizar actos de proselitismo anticipados, de cara a las elecciones locales de 2023 en Coahuila y Estado de México, así como a las federales de 2024, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, se pronunció por respetar los tiempos electorales, pero sin poner, lo que llamó, una camisa de fuerza.

“Creo que cualquier ciudadano o cualquier funcionario que tenga alguna aspiración política más allá del cargo actual que cumple, pues tiene que esperar digamos a los tiempos electorales, eso me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que quieran poner una camisa de fuerza a cualquier ciudadano que quiere emitir una opinión en su tiempo libre, incluso de postularse. Claro ahí tienen que respetar los tiempos electorales porque está justo, pues son sancionables esas conductas, pueden acusarlos de tiempos, de actos anticipados de campaña o en fin, ayuda ilegal para proyectarse a ser un candidato, entonces esas cosas hay que cuidar, pero más allá de eso creo que tienen derecho a participar en reuniones, en emitir opiniones y de convivir con los ciudadanos también, como funcionarios y como ciudadanos”, dijo Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.