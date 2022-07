Resolución del TEPJF tiene dedicatoria a ‘corcholatas’ de Morena: Sheinbaum

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial no pueden participar en mítines o en actos que pudieran ser proselitistas y afectaran la equidad electoral, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció.

“Nuevamente, para no perder la costumbre, se está haciendo una resolución totalmente parcial, porque a unos sí y a otros no, entonces tiene dedicatoria la resolución, ¿y por qué tiene dedicatoria?, pues lo ven en todas las encuestas, nuestro movimiento está por encima de cualquier otra alianza, movimiento, etcétera. Entonces el INE ya quiere hacer su lista negra del macartismo, se contradice completamente con la libertad de expresión; entonces, pues obviamente no estamos de acuerdo”, dijo Sheinbaum.