Violencia en el PRI desvía la atención rumbo al 2024: Dulce María Sauri

Dulce María Sauri, expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la violencia entre grupos antagónicos registrada en su partido desvía la atención rumbo al proyecto que deberán presentar los priistas a la ciudadanía rumbo a la elección presidencial de 2024.

Te recomendamos: “Inadmisible violencia contra nuestros militantes”, dice Alejandro Moreno tras trifulca en sede del PRI

Entrevistada en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Cámara de Diputados, advirtió:

“La coyuntura muy específica que es después de un proceso electoral, particularmente difícil, de claro oscuros en sus resultados para el PRI, un incidente de esta naturaleza desvía al PRI de lo sustantivo, de lo fundamental, que es encontrar su proyecto hacia el 2024, cuando digo proyecto no sólo me refiero a personas, me refiero fundamentalmente a la opción de gobierno que quiere ofrecerle a las y los mexicanos”.