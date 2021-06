“Inadmisible violencia contra nuestros militantes”, dice Alejandro Moreno tras trifulca en sede del PRI

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de “inadmisible la violencia contra militantes” de su partido, tras la trifulca registrada en la sede del tricolor en la Ciudad de México (CDMX), dijo el político a través de su cuenta de Twitter.

Siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso, lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra nuestros militantes. @ulisesruizor y @NalleGugi tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones. https://t.co/YvqjYmq9z9

Moreno Cárdenas responsabilizó al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y a la priista Nallely Gutiérrez de lo sucedido.

“Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!”, escribió Alejandro Moreno en redes sociales.