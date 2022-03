Violencia en Colima no cesa aunque hay tres mil elementos de Fuerzas Armadas

Fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona a unos metros del Complejo Administrativo del Gobierno de Colima, en la capital, junto con un mensaje.

Más tarde a las 10:40 de la mañana, un hombre fue ejecutado al interior de su vehículo justo cuando ingresaba a un autolavado ubicado en una de las avenidas más transitadas de la capital, a la vista de decenas de personas.

“Y de repente escuchó un balazo, bam y luego tras! y otro, otro, como balazos. Corrí a tirarme al piso… pues me siento nerviosa, me siento como con ganas de llorar, o sea, porque nunca me había pasado esto”, de acuerdo a un testimonio anónimo.