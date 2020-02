‘El Marro’ continúa enviando videos intimidatorios a oponentes

Ser parte de estas organizaciones criminales es vivido como un orgullo en ciertos círculos. Por eso los líderes se vanaglorian de serlo y quieren ser conocidos y reconocidos. José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cartel Santa Rosa de Lima de Guanajuato no deje de grabarse en videos enviando mensajes para intimidar a sus oponentes o para hacerle invitaciones a las autoridades.

Te recomendamos: Guardia Nacional detiene a presunta sobrina de ‘El Marro’ en Apaseo el Alto, Guanajuato

Ahí les voy a mandar un mensaje a ustedes pinches putos, Jalisco cabrones, jefecito de la Nueva Generación, ya quítense de tanta pinche mamada de andar con su pinche propaganda. Somos una bola de culeros todos, putos, no anden de pinches jotos, que componer el pueblo, que su puta madre, no componen ni su casa”, destacó José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder Cártel Santa Rosa de Lima, Guanajuato.

José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, es el líder criminal que más graba videos y los publica en las redes sociales para amenazar directamente a sus oponentes y mandar mensajes a las autoridades, como en su última grabación, donde se dirigió así al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

El primer video de ‘El Marro’ fue difundido en octubre de 2017. En esta grabación anunció su guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y autodenominó a su grupo como el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Desde entonces, han difundido audios y videos donde aparecería, como en la siguiente llamada telefónica donde presuntamente habla con su madre en marzo de 2019.

-Soy Lucha, ¿de casualidad no está mi Marrito ahí?

-Sí aquí está el guey

-Chola mi Marro me destroza mi vida. Y no me lo puedes mandar, hay mi Marro.

-No, no, mejor que aquí se quede el guey, se lo voy a pasar.

-Hijo no te puedes recoger para la casa hijo.

-No”